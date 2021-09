Y a-t-il un lien entre le pass sanitaire et l’euro numérique?

La BCE a décidé de lancer un projet d’euro numérique permettant aux gouvernements de suivre et de contrôler les dépenses d’une personne, parallèlement à la mise en place du pass sanitaire. Décryptage d’Éric Verhaeghe, énarque et auteur du livre Le Great Reset: mythes et réalités (Éd. Culture & Racines), au micro de Rachel Marsden.