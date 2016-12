Le Bitcoin et la Blockchain : une nouvelle société ?

et

Avec la diffusion du Bitcoin, se développent de nombreuses questions, tant sur la nature réelle de cette cryptomonnaie ou « monnaie électronique » que sur les conditions de sécurité dont elle est entourée.

Comment peut-on ainsi définir le Bitcoin? Klara Sok explique que « c'est une monnaie numérique, c'est son premier usage, on parle aussi de Bitcoin pour décrire le protocole donc les règles informatiques qui sont derrière cette monnaie. »

David Terruzzi insiste ainsi sur la caractéristique du système peer-to-peer où personne n'a autorité sur quelqu'un d'autre: « dans une blockchain publique, tous les nœuds sont strictement identiques entre eux […] le protocole se charge de définir des règles que tout le monde doit respecter, et donc la blockchain va devenir une sorte de valideur global, en plus d'être un ordinateur mondial, qui tourne en peer-to-peer et qui est programmable. »

