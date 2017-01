Nous pensions avoir en France l'un des meilleurs systèmes d'éducation au monde. Mais le déclin de l'éducation à la française semble acté depuis de nombreuses années, les différents classements internationaux (PISA, OCDE,..) en témoignent. La question pédagogique est ainsi montrée du doigt.

Pour Eveline Charmeux, le problème de la pédagogie au sein de l'Education Nationale s'explique du fait que « l'école refuse la pédagogie et rien n'a changé depuis cent ans. Tous les travaux sur la psychologie des enfants, sur les processus d'apprentissage, la linguistique sont absolument refusés par les instances supérieures, notamment celles qui correspondaient au gouvernement précédent. »

A l'inverse, Jean-Paul Brighelli estime que « tout a changé. Une caste de pédagogues a pris le pouvoir à partir des années 60, de droite et de gauche […] les libertaires qui se sont voulus pédagogues, ont servi la soupe au libéralisme financier. » Jean-Paul Mongin de SOS Education confirme cette analyse: « à partir des années 60, sous l'influence de ces pédagogistes prétentieux, on a commencé à vouloir réinventer la transmission, au nom d'une prétendue égalité, jeter le savoir aux orties et on a obtenu cette école qu'on a aujourd'hui. »

