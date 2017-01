La précarisation des enseignants en France

Les causes de la crise de l'Éducation nationale? Selon François Portzer, plusieurs facteurs sont à déplorer: « les conditions de travail se sont dégradées et les réformes », notamment celle des rythmes scolaires dans le primaire et la réforme du collège dans le secondaire qui « les a démotivés ».

Le président du SNALC dénonce ainsi la rétribution des enseignants français « parmi les moins bien payés d'Europe. » Un constat que partage Frank Collard en pointant les nombreux « symptômes de démobilisation et de découragement. »

Les enseignants sont-ils soutenus par l'administration? Le président du SNALC souligne la solitude des enseignants « face aux difficultés dans l'exercice de leur métier », car il faut « faire le moins de vagues possible. » Franck Collard estime également que l'institution ne fait pas « preuve de beaucoup de courage » face aux modifications engendrées par la réforme des collèges.

