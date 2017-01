Êtes-vous d’accord pour payer des gens à ne pas travailler ?

Utopie ou réalité? Antoine Stéphany remarque que l'idée du revenu universel « a pris un poids considérable et de plus en plus d'experts, d'économistes ont étudié sa faisabilité […] montrent bien qu'il y a une possibilité pour le financer. » Charles Gave replace le débat sur un point de vue moral: « gagner notre pain à la sueur de notre front. » Ainsi se pose-t-il la question: « qui va payer? Ceux qui travaillent de façon volontaire. La question que l'on doit leur poser, c'est: est-ce que vous êtes d'accord pour payer des gens à ne pas travailler? »

Antoine Stéphany réfute cette idée selon laquelle « avec le revenu universel, les gens vont arrêter de travailler […] Le travail peut prendre différentes formes » et pas seulement l'emploi salarié. Mais à combien doit s'élever le montant de ce revenu universel? Le membre du mouvement français pour un revenu de base ne tranche pas, préférant faire allusion à la proposition de Benoit Hamon de « 600 euros puis progressivement augmentés. »

Retrouvez l'intégralité de l'émission sur notre chaine YouTube