«La population d’origine étrangère […] entre 18 et 21% de la population française»

L'immigration est souvent sujette à des généralisations sémantiques abusives, notamment sur la réalité des flux migratoires en France mais aussi sur la confusion entre migrants et réfugiés. Se pose aussi le coût de cette immigration. Est-il réellement possible de l'établir?



Jean-Paul Gourévitch, auteur récent du livre « Les véritables enjeux des migrations » aux Éditions du Rocher, explique que « le nombre d'immigrés est d'environ sept millions selon la plupart des estimations […] et il y aurait environ sept millions de descendants immédiats d'immigrés […] Aujourd'hui, la population d'origine étrangère, immigrée et descendant d'immigrés, représente entre 18 et 21% de la population française. » Il poursuit en déclarant que parmi cette immigration, « la plus grande proportion et celle qui est le plus en progression vient de l'Afrique subsaharienne, il en vient aussi du Maghreb, il en vient aussi des pays de l'Est… »



Dany Cohen explique que petit à petit, l'État français « a durci la législation mais ce qui s'est durci, c'est surtout la pratique administrative, c'est-à-dire que M. Giscard d'Estaing avait déjà ouvert […] des possibilités de regroupement familial mais la pratique administrative est devenue de plus en plus dure […] Les restrictions ont eu aussi un peu un effet inattendu de figer une population qui est devenue moins mobile que par le passé. »



