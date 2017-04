Décryptage du programme économique de Marine Le Pen

Marine Le Pen propose un réarmement de l'économie française face à la mondialisation, une remise en cause des règles de l'Union européenne et de l'euro pouvant aller jusqu'à une sortie de l'UE. Sachant qu'une large majorité de Français est encore favorable à la monnaie unique européenne, le programme économique de Marine Le Pen ne représente-t-il pas un repoussoir pour de potentiels électeurs?

Face à cette inquiétude notamment de la part des retraités, Philippe Murer dénonce le discours du « système »: « les élites politiques, économiques, universitaires ont joué à faire peur aux Français sur le problème de changer la monnaie. Or on voit bien qu'il n'y avait eu aucun problème pour changer de monnaie du franc à l'euro […]. Toutes les dettes de l'État, des ménages et des entreprises seront converties en dette en franc ».

Le conseiller économique de Marine Le Pen estime qu'un « protectionnisme va doucement se mettre en place. Sachant que les entreprises françaises sont ouvertes et ont besoin des marchés extérieurs, il faut faire un processus pas à pas, aller faire de la protection sur les entreprises naissantes, faire du patriotisme économique, c'est-à-dire de la commande publique réservée ce que chacun se permet dans le monde entier ».

Comment régler la question des délocalisations notamment de Whirlpool? Philippe Murer déclare qu'il « faut que l'État ait de la puissance et soit souverain pour faire peur aux entreprises pour ne pas qu'elles partent, ce qu'a fait un peu Trump au début de son mandat. La dernière chose qu'on peut faire, c'est la nationalisation temporaire, le temps qu'on trouve d'autres repreneurs ».

Protectionnisme n'est pas autarcie… Benjamin Masse-Stamberger déplore l'équation entre « protection et fermeture […]. On peut avoir des droits de douane sans être fermé […]. Tous les pays et à fortiori ceux qui réussissent le mieux justement dans la mondialisation, ce sont ceux qui ont un certain nombre de barrières douanières sur des secteurs qui leur semblent prioritaires […]. Cette opposition entre ouverture et fermeture est très largement idéologique ».

