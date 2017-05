Les délocalisations constituent un problème majeur pour l'économie française depuis maintenant plus de vingt ans. Les conséquences sur le chômage, mais aussi sur l'évolution des salaires, sont en effet dramatiques.

Rémi Bourgeot explique l'intérêt d'une délocalisation pour les investisseurs: « Créer par le biais d'investissements directs, des usines qui sont à peu près aux mêmes standards que dans les pays développés et à ce moment-là, les différences macroéconomiques entre pays avancés et pays émergents ont tendance à s'estomper […]. On va profiter effectivement de salaires bien plus bas mais on peut avoir une productivité tout à fait intéressante en se basant sur les méthodes de production qu'on a dans les pays développés. »

De son côté, Franck Dedieu déclare que la gestion des délocalisations « est devenue une véritable science […]. L'immense majorité des délocalisations, c'est souvent non pas des rachats ou des ventes ou des fermetures mais des arbitrages intra-groupes qui sont liés à de nouveaux investissements… »

Et enfin, Renaud Bouchart estime que « les pays qui sont victimes ou acteurs de ces délocalisations sont par exemple les pays de l'Europe des Quinze, puis ensuite les pays de l'Europe des Treize, ceux qui sont entrés dans l'Union Européenne à partir de 2004. On se rend bien compte effectivement que ces convergences de salaires, ces réajustements, sont nécessaires. »

Retrouvez l'intégralité de l'émission sur notre chaine YouTube