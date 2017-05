«Si la situation française se perpétue […], la zone euro n’existera plus»

« Je ne suis pas face à Berlin. Je suis avec Berlin » a déclaré Emmanuel Macron durant sa campagne électorale, ajoutant, « Je ne vais pas dire aux Français que je vais défendre leurs intérêts face à Berlin ». Dans le contexte d'une volonté politique de rapprochement entre la France et l'Allemagne, comment les économies des deux pays peuvent-elles se rejoindre?

Michel Drain estime que la France doit suivre le modèle allemand: « du côté de la France, actuellement, l'attention se porte sur l'adaptation structurelle en particulier en termes d'éducation, en termes de soutien à la création d'emplois et au développement des nouvelles technologies, donc là-dessus la France et l'Allemagne peuvent se rencontrer. »

Comment pourrait être réalisé le rééquilibrage entre l'Allemagne et la France? Jean-Pierre Robin déclare que « si la France fait des réformes comme l'ont fait la plupart des pays — et pas seulement l'Allemagne — y compris des pays du Sud, sa situation va s'améliorer et l'Allemagne pourrait être plus à même de coopérer. C'est de l'intérêt de l'Allemagne, parce qu'à terme, si la situation française se perpétue telle qu'elle est, la zone euro n'existera plus, il y aura un éclatement. »

