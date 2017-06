Les réformes d’Emmanuel Macron vont provoquer «une perte de pouvoir d’achat»

Les sondages du 2e tour des élections législatives estiment à entre 410 et 415 le nombre de députés pour La République en Marche. Ce nombre facilitera la mise en œuvre des réformes que propose d'appliquer Emmanuel Macron. Certaines auront des conséquences économiques importantes sur la demande des ménages, notamment la hausse de la CSG et l'augmentation de la durée légale du travail.

Les conséquences des réformes de Macron sur le pouvoir d'achat des Français? La suppression de la taxe d'habitation «va représenter un manque à gagner de 10 milliards pour les collectivités locales, or ces 10 milliards ça représente des prestations sociales qui ne seront plus assurées. En net, globalement, ça va plutôt pour la plupart des ménages, en tout cas, les pauvres et les classes moyennes représenter une perte de pouvoir d'achat».

Comment compenser cette suppression de la taxe d'habitation? Le président des Econoclastes, Philippe Béchade déclare que «ce sera la CSG. Qui va la payer? On a compris, ce seront les retraités touchant cette somme colossale de 1.200 euros par mois plus les salariés des classes moyennes et puis finalement en fait, toutes les personnes qui se rendent au travail ou qui circulent dans un diesel puisque la fiscalité sur les carburants, notamment sur le diesel va être alourdie. Ça touche à peu près tout le monde».

