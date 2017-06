Les risques d’une nouvelle crise des banques européennes

L'Union bancaire, créée depuis quelques années, devrait être un mécanisme de résolution de ces crises. Les crises, que subissent de plus en plus certaines banques européennes, montrent que la situation macroéconomique dans la zone euro n'est toujours pas revenue à la normale.

L'économie de la zone euro reste fragile, selon Benjamin Masse-Stamberger: «malgré ce qu'on nous dit, l'économie dans la zone euro s'améliore un petit peu, c'est vrai, mais on n'a pas un véritable redémarrage qui serait fondé sur des fondamentaux véritablement solides. On a un redémarrage qui a été effectivement fondé sur la politique qui a été menée par la Banque centrale européenne avec des injections de liquidités, une politique très expansionniste et puis à nouveau, sur de l'endettement public et de l'endettement privé».

Quel est le principal danger aujourd'hui pour les banques européennes? Pour Josse Roussel, c'est «le marché obligataire. On a des marchés obligataires qui sont survalorisés, les rendements obligataires sont à un niveau historiquement bas, ce qui veut dire que les obligations sont extrêmement chères puisque les deux évoluent en sens inverse. Il y a donc un risque que ces marchés obligataires retrouvent des niveaux de valorisation beaucoup plus faibles, c'est-à-dire qu'il y ait un krach obligataire».

