Emmanuel Macron prend le tournant de l’austérité

Un trou de neuf milliards d'euros découvert dans les caisses de l'État! Le premier ministre a prétexté un rapport de la Cour des comptes sur l'existence soudaine de ce trou pour annoncer des mesures qui peuvent être considérées comme de l'austérité. Si des politiques de telle nature sont régulièrement mises en place dans nombre de pays, quels peuvent en être leurs résultats pour l'économie française?

L'économiste Bruno Tinel estime que « régulièrement, on est dans une situation où on nous annonce des politiques plus rigoureuses que précédemment et pourtant, par la suite on nous annonce malgré tout, les déficits ont continué de se maintenir voire d'augmenter dans certaines périodes et la dette publique a même continué d'augmenter régulièrement. Pourquoi est-ce que ça marche comme ça? […] La politique elle-même, qui est menée, ne stimulant pas l'activité économique conduit tout simplement à alourdir le poids relatif de la dette d'une part et d'autre part, à limiter le dynamisme de l'économie. »

Au contraire, selon Jean-Marc Daniel, « ce qu'on appelle l'austérité, c'est le retour à l'équilibre budgétaire et ce n'est pas en soi aberrant que l'État soit à l'équilibre […] Ça ne sert à rien de maintenir une demande par le déséquilibre des finances publiques parce que ce déséquilibre, on le paie indirectement ensuite par les intérêts qu'il faut verser. »

