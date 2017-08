Trump se dirige-t-il vers l’impeachment?

Après six mois de mandat, le président américain Donald Trump est empêtré dans plusieurs affaires. Peuvent-elles le mener jusqu’à la destitution? Jacques Sapir en a débattu avec Olivier Piton, avocat en droit public et Jean-Eric Branaa, maître de conférences à Paris II et spécialiste des États-Unis.

Trump bientôt destitué? Rien n'est moins sûr. La procédure d'impeachment fait partie de la vie politique étatsunienne et les conditions juridiques nécessaires pour l'invoquer, une obstruction à la justice, sont bien connues.

«Aujourd'hui, la réponse est clairement non» selon Olivier Piton, qui explique ainsi que «la procédure d'impeachment doit répondre à deux procédures distinctes, et la première est un vote simple, à la majorité simple à la chambre des Représentants, en vue de destituer le président des États-Unis. Or aujourd'hui, la majorité républicaine est conséquente à la Chambre des Représentants, il n'y a donc pas lieu de penser qu'une forte minorité de Républicains se joindrait aux Démocrates pour voter la première partie de la procédure.»

L'avis de Jean-Eric Branaa diverge sur une potentielle destitution de Donald Trump: «Il n'y avait pas d'éléments suffisamment objectifs pour mettre en cause Donald Trump, certes. Seulement, on est dans une affaire très politique, puisque l'accusateur et le juge seraient des hommes politiques et que le motif serait également tout à fait politique.»

Retrouvez l'intégralité de l'émission sur notre chaîne YouTube Radio Sputnik