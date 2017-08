Les banques italiennes au bord du gouffre

La presse commence, enfin, à s'inquiéter de la crise bancaire en Italie. Plusieurs grandes banques sont en crise et sont rachetées par des concurrentes. C'est le cas notamment pour le sauvetage des deux banques italiennes, la Veneto Banca et la Banca Popolare di Vicenza, ce qui aura nécessairement un coût pour le contribuable italien, estimé à 17 milliards d'Euros, soit 1% du PIB. La situation économique de l'Italie est ainsi très grave.

Fabio Massimo Castaldo considère qu'il «y a bien des gens qui commencent à penser qu'il ne faut pas faire confiance aux banques italiennes […] l'opinion publique en Italie qui ne se voit pas vraiment défendue par la politique. On a déjà une crise économique très forte qui nous frappe encore et où malheureusement cette reprise de la croissance économique est la plus fragile et la plus faible.»

L'eurodéputé et porte-parole du Mouvement 5 étoiles pointe des problèmes structurels propres à l'Italie, notamment les disparités économiques Nord/Sud: «on peut parler de deux Italie, parce que l'Italie du Nord et centre —Nord se trouvent dans des conditions bien différentes de l'Italie du Sud et l'écart entre les deux côtés du pays, au lieu de diminuer, augmente de plus.»

