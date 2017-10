Croissance: Macron il bénéficie-t-il d’un «alignement des planètes exceptionnel»?

Jacques Sapir s’est penché sur la croissance française, qui a accéléré et devrait atteindre en 2017 entre 1,5% et 1,8%. à ce sujet, il recevait pour son émission bihebdomadaire Josse Roussel, professeur à la Paris School of Business et Dominique Garabiol, directeur de banque et professeur associé à l’Université Paris VIII.

Un taux de croissance entre 1,5% et 1,8% est attendu en France pour cette année 2017. Un chiffre très positif, mais il convient pourtant de rappeler que les circonstances ont été exceptionnellement favorables depuis deux ans.

Un alignement des planètes exceptionnel pour cette année 2017? C'est le cas, selon Josse Roussel, professeur à la Paris School of Business. Il explique que la croissance économique pour 2017 est favorisée par «une conjonction assez extraordinaire entre trois éléments macroéconomiques […] des taux d'intérêt extrêmement bas […] une forte baisse de l'euro par rapport au dollar et puis bien entendu la baisse des prix du pétrole…»

Afin de réduire durablement le chômage, la croissance doit dépasser 1,5% par an. On devrait y arriver en 2017, mais après? Les projections réalisées par l'INSEE et NATIXIS ne sont pas particulièrement encourageantes et prévoient un retour vers un taux de croissance à 1% en 2019. Dominique Garabiol, directeur de banque et professeur associé à l'Université Paris VIII, note déjà des imperfections sur cet «alignement des planètes» et relativise la portée de ces trois facteurs macroéconomiques sur la croissance.

