La Turquie, prélude à une crise des pays émergents?

Alors que la livre turque dévisse et que le pays connaît une importante crise économique, comment expliquer ces phénomènes brutaux? Ces événements annoncent-ils une crise plus générale des pays émergents? Les économistes Charles Gave et Rémi Bourgeot sont les invités de Russeurope Express.

«Complot politique» de Washington selon Recep Tayyip Erdogan, incompétence économique d'Ankara au contraire selon les analystes libéraux, la Turquie est en tout cas bien en crise. La livre a perdu 40% de sa valeur depuis le début de l'année, et la chute pourrait se poursuivre. Dans quelle mesure les sanctions américaines ont-elles joué alors qu'elles ne sont pas encore en vigueur? Quel rôle des marchés et de la spéculation? Que nous dit cette situation sur les autres pays émergents comme la Russie, l'Argentine ou l'Inde?

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Charles Gave, économiste et homme d'affaires, président du think-tank libéral Institut des Libertés, et Rémi Bourgeot, économiste, chercheur associé à l'IRIS et spécialiste des déséquilibres commerciaux.