Croissance molle: trop de libéralisme ou pas assez?

«Il ne faut pas attendre la croissance comme on attend la mousson», clamait en 2015 Emmanuel Macron, alors ministre de l'Économie. Devenu président, le voilà confronté en 2018 à une croissance qui, précisément, se fait attendre. Après des résultats 2017 marqués par un regain à plus de 2%, l'année en cours s'annonce plus terne, et les prévisions au départ optimistes sont régulièrement revues à la baisse ces derniers mois. Quelles causes structurelles à cela, quelles causes conjoncturelles, et quelles conséquences sur l'emploi et le pouvoir d'achat? Le programme de transformation et de relance économique du gouvernement est-il tenable sans une croissance substantielle? La conjoncture timide que nous connaissons est-elle le résultat d'une rigueur qui finit par ralentir la consommation, ou bien cette politique libérale doit-elle au contraire aller plus loin pour enfin «libérer la croissance»?

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Cyrille Collet, directeur de la gestion actions chez CPR Asset Management, et Bastien Drut, stratégiste.