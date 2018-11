Brexit: est-il vraiment possible de quitter l’UE?

Alors que les négociations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne sont au point mort, qu’impliquerait une sortie sans accord? Bruxelles y met-elle de la mauvaise volonté pour «punir» les Brexiters? Anne Macey de Confrontations Europe et Jeremy Stubbs du Parti conservateur britannique en débattent avec Jacques Sapir dans Russeurope Express.

Fixée au 29 mars 2019, la date du divorce approche à grands pas. Mais les modalités de sortie du Royaume-Uni divisent, aussi bien entre Britanniques que face à l'Union européenne. Avec comme point d'achoppement le cas de l'Irlande du Nord, les négociations sont désormais quasiment bloquées, faisant redouter la perspective d'un Brexit sans accord. En cas de «no deal», on évoque des scénarios catastrophe paralysant le pays et les échanges commerciaux, mais sont-ils réellement crédibles alors que cette situation ne semble dans l'intérêt ni des uns, ni des autres? Les négociateurs européens cherchent-ils à «faire payer» aux Britanniques leur volonté de sortir de l'Union? Londres veut-elle «le beurre et l'argent du beurre» en essayant de garder un pied dans le marché unique tout en quittant les institutions politiques de l'UE? Pourrait-on aller jusqu'à un second référendum?

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Anne Macey, déléguée générale du think tank Confrontations Europe, et Jeremy Stubbs, président des Conservateurs britanniques en France.

