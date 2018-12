Loi «fake news» adoptée: et maintenant?

Malgré une quasi-unanimité des journalistes contre elle, un avis mitigé du Conseil d’État et deux rejets du Sénat, la loi sur la manipulation de l’information a été votée par l’Assemblée, et les regards se tournent vers le Conseil constitutionnel. Que nous dit tout ceci sur l’état de l’information et de la démocratie en France à l’ère d’internet?