Privatisation d’ADP: start-up nation contre bijoux de famille?

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent David Cayla, maître de conférences à l'université d'Angers et membre des Économistes atterrés, qui a lancé une pétition contre la privatisation d'Aéroports de Paris, et Éric Verhaeghe, chef d'entreprise et essayiste, ancien membre du Medef et ancien président de l'Association pour l'emploi des cadres (Apec).