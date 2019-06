Retraite, 35 heures: faut-il vraiment «travailler plus»?

Alors que 2019 marque le centenaire de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de l’adoption de la journée de huit heures, Emmanuel Macron veut inciter les Français à travailler davantage et à cotiser plus longtemps. La situation actuelle exige-t-elle vraiment d’altérer le modèle social français?

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Christophe Ramaux, membre des Économistes atterrés et maître de conférences à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur notamment de L’État social : pour sortir du chaos néolibéral (Fayard/Mille et une nuits, 2012), et Liêm Hoang-Ngoc, économiste et conseiller régional d’Occitanie, ancien membre du Parti socialiste et de la France insoumise.

