Black Friday: «Amazon est un désastre écologique, social et fiscal» - Podcast

Pratique importée des États-Unis, le Black Friday se développe en France depuis plusieurs années, en particulier sur les sites de vente en ligne comme Amazon. Mais la course à la consommation liée à ces promotions est de plus en plus critiquée: quel impact le modèle des GAFA a-t-il sur l’environnement, l’emploi et les finances publiques?

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Alma Dufour, militante de l’association Les Amis de la Terre, et Anaïs Henneguelle, membre des Économistes atterrés et maîtresse de conférences à l’université Rennes 2. Toutes deux sont signataires de l’appel «Stop Amazon et son monde: pour transformer le Black Friday 2019 en vendredi noir», lancé par Attac et les Amis de la Terre.

Abonnez-vous au podcast pour ne jamais manquer un épisode: