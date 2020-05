Karlsruhe: les juges allemands contre l’euro? - Podcast

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Édouard Husson, historien, président de la fondation Robert de Sorbon et spécialiste de la relation franco-allemande, auteur de Paris-Berlin: la survie de l’Europe (Gallimard, 2019), et Antonio Marzal, juriste spécialiste des interactions entre le droit européen et les droits nationaux, enseignant à l’université de Glasgow.

