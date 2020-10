Dette publique: vers l’infini et au-delà? - Podcast

[Émission enregistrée avant l’annonce du reconfinement]

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Léo Charles, membre des Économistes atterrés et maître de conférences à l’université Rennes 2, co-auteur de La Dette publique: précis d’économie citoyenne (Seuil, à paraître 2021), et Benjamin Lemoine, sociologue, chargé de recherche au CNRS et à Paris-Dauphine, qui a publié L’Ordre de la dette: enquête sur les infortunes de l’État et la prospérité du marché (La Découverte, 2016).

Abonnez-vous au podcast pour ne jamais manquer un épisode: