Le trumpisme laissera-t-il des traces indélébiles? - Podcast

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Dany Lang, membre des Économistes atterrés et maître de conférences à Paris 13, et Renan-Abhinav Moog, contributeur de la Fondation Jean-Jaurès.

Abonnez-vous au podcast pour ne jamais manquer un épisode: