Brexit: chassez le libre-échange, il revient au galop? - Podcast

Au terme d’un feuilleton de plus de quatre ans, le Royaume-Uni quitte l’Union européenne avec un accord de libre-échange, évitant à la dernière minute l’hypothèse redoutée du «no deal». Que contient ce texte et quels sont ses angles morts? Londres prend-elle la direction d’une économie encore plus mondialisée?

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Catherine Mathieu, économiste à l’OFCE, spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes, qui a notamment publié la synthèse «Brexit: what economic impacts does the literature anticipate?» (Revue de l’OFCE, mars 2020), et Frédéric Viale, juriste, co-auteur avec le collectif Chapitre 2 de l’article «Nouvel échec de la gauche face aux enjeux européens» (Medelu, juillet 2020).

