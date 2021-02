GameStop: la guérilla anti-Wall Street fera-t-elle date? - Podcast

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Anice Lajnef, ancien trader «repenti» devenu blogueur de vulgarisation financière, et Gilles Mitteau, également ancien trader, vidéaste sur sa chaîne YouTube «Heu?reka» et auteur de Tout sur l’économie, ou presque (Payot, 2020).

