Affaire Navalny, relance, inégalités: la Russie à la croisée des chemins? - Podcast

Après l’incarcération d’Alexeï Navalny, à quelques mois des prochaines législatives et en pleine crise sanitaire, comment va la Russie en ce début 2021? Dans quel contexte s’inscrit la mobilisation de soutien à l’opposant, et comment expliquer la réaction du pouvoir? Le gouvernement pourrait-il prendre un virage économique plus redistributif?