Climat: s’adapter à une catastrophe déjà enclenchée? - Podcast

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Hervé Le Treut, climatologue, membre de l’Académie des sciences, professeur à Sorbonne Université et à l’École Polytechnique, et Alain Dupuy, hydrogéologue, professeur à l’Institut polytechnique de Bordeaux et directeur de l’école d’ingénieurs ENSEGID. Tous deux participent au comité scientifique AcclimaTerra, qui a notamment publié le rapport «Anticiper les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine» (2018).

