Récession: attendre la reprise ou planifier la décroissance? - Podcast

Après une chute du PIB de 8,3% en 2020, la Banque de France prévoit une croissance de pas moins de 5,5% en 2021 dans l’Hexagone. Sur quelles hypothèses repose cette projection? Faut-il craindre que la situation actuelle n’ait des répercussions plus profondes? Dès lors, retrouver la croissance doit-il rester un objectif en soi?

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Bruno Tinel, économiste, maître de conférences à Paris 1 et auteur de Dette publique: sortir du catastrophisme (éd. Raisons d'agir, 2016), et Antoine Monserand, doctorant en économie à Paris 13, spécialiste de la macroéconomie de la décroissance.

