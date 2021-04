Uberisation: fin de course ou début du combat? - Podcast

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Jérôme Pimot, ancien livreur à vélo et fondateur du CLAP (Collectif des livreurs autonomes de plateformes), et Jérôme Giusti, avocat défendant des chauffeurs VTC, co-directeur de l'Observatoire justice et sécurité de la fondation Jean-Jaurès et co-auteur du rapport «Travailler à l’âge du numérique: l’an II des coopératives» (mars 2021).

