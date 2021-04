La zone euro survivra-t-elle à la pandémie? - Podcast

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Marc Touati, analyste économique et financier, président du cabinet de conseil ACDEFI et notamment auteur de la tribune «Si l’euro disparaissait, l’Europe et le monde s’engageraient dans un trou noir» (Capital, 3 avril 2021).

Abonnez-vous au podcast pour ne jamais manquer un épisode: