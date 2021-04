Le plan Biden ringardise-t-il le néolibéralisme? - Podcast

«Changer de paradigme» car «le ruissellement, ça ne marche pas»: les mesures de soutien et de relance de l’économie américaine initiées par Joe Biden se veulent particulièrement ambitieuses. Quarante ans après l’élection de Ronald Reagan, est-ce le grand retour de l’État et la fin de la politique de l’offre? Quelles différences avec l’UE?

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Christophe Ramaux, membre des Économistes atterrés et maître de conférences à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de L’État social: pour sortir du chaos néolibéral (Fayard/Mille et une nuits, 2012), et François Geerolf, professeur assistant en économie à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) et conseiller scientifique au CEPII, où il vient de publier la note «La courbe de Phillips n’est pas celle que vous croyez» (La Lettre du CEPII, avril 2021).

