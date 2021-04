Circuit du Trésor: libérer la dette publique de la finance? - Podcast

Si le montant de la dette publique française occupe les débats à la faveur de la crise sanitaire, la question de son mode de financement est plus rarement posée. Est-il possible de l’affranchir des risques liés aux marchés financiers en s’inspirant de mécanismes de l’après-guerre? Que permettrait un pôle public bancaire?

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Benjamin Lemoine, sociologue, chargé de recherche au CNRS et à Paris-Dauphine, et Raul Sampognaro, économiste au département Analyse et prévision de l’OFCE. Tous deux ont participé à la note du think tank Intérêt général «Financer mieux et sortir de la coupe des marchés» (dossier Dette publique: en finir avec les manipulations, mars 2021).