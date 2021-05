Super Ligue: le foot, miroir de la sécession des riches? - Podcast

Bien que suspendu, le projet de Super Ligue européenne, privée et fermée, continue d’avoir des répercussions sur l’économie du ballon rond. Cet épisode est-il le stade ultime d’une mondialisation du spectacle sportif et de sa rupture avec le football populaire? Est-il encore possible de mieux réguler le «foot business»?