Autonomie paysanne: renverser le «monstre mécanique»? - Podcast

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent deux des co-auteurs de Reprendre la terre aux machines: manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire (Seuil, 2021), ouvrage collectif de la coopérative L’Atelier paysan: Jean-Claude Balbot, ancien éleveur bovin et ancien administrateur de la Fédération nationale des CIVAM, et Hugo Persillet, animateur-formateur à l’Atelier paysan et coordinateur du livre.

