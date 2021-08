Mondialisation: le «dernier clou dans le cercueil»? - Podcast

Accusée d’aggraver les inégalités et le désastre écologique sur fond de pandémie mondiale, la globalisation économique et financière se voit mise en cause en différents endroits de la planète. La démondialisation est-elle déjà en cours? S’agit-il d’une désoccidentalisation? Marque-t-elle le grand retour du politique sur le technique?