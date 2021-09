Fin du «quoi qu’il en coûte»: retour à l’anormal? - Podcast

Après un an et demi de soutien appuyé à l’économie, l’exécutif resserre les vannes de la dépense publique en ciblant plus précisément les aides. S’agit-il vraiment d’un «moment keynésien» qui prendrait fin? À quelques mois de la présidentielle, le gouvernement peut-il prendre le risque de voir bondir les défaillances d’entreprises?