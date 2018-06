Adresse: 91 rue Souvorov, Rostov-sur-le-Don

Addition moyenne:

Cuisine: Indienne/Internationale/Européenne

Tél.: +7 863 226-02-83

Ouvert: du lundi au dimanche de 10h00 à 20h00

Au quatrième étage d'un centre commercial, entre le verre et le béton, se trouve un îlot vert de tranquillité. Le Green Café est effectivement submergé par les plantes, et toutes les tables et les revêtements sont en bois naturel. C'est le royaume des cuisines végétarienne et indienne réunies. Toutefois, les amateurs de protéines animales trouveront également des plats à leur goût.

Le fondateur du Green Café affirme que le profit n'est pas sa priorité: son objectif est la popularisation de la cuisine et de la culture indiennes. Lui-même s'est rendu en Inde plusieurs fois, où il a fait la connaissance du cuisinier Donta Harish. Cela fait deux ans que ce dernier est le chef cuisinier du Green Café. La plupart des épices et des ingrédients viennent d'Inde — Harish rentre chez lui deux fois par an. Il prépare lui-même son fromage maison, l'huile de noix de coco et bien d'autres ingrédients. Pour les personnes particulièrement plongées dans la culture indienne, une salle spéciale du restaurant est décorée avec Bouddha, des Avatars et un éclairage spécifique.

Le Green Café propose des plats végétariens, un menu pour les végans et les crudivores. Pas d'alcool ou de boissons gazeuses à la carte. Cependant, on y trouve quelques plats européens traditionnels. Étant donné que le restaurant emploie uniquement des ingrédients originaux, il a renoncé aux pizzas: les fromages italiens font l'objet de sanctions en Russie. En revanche, il a ajouté au menu un burger végétarien avec un steak de lentilles vertes. Selon les cuisiniers, en général les visiteurs ne comprennent pas immédiatement qu'il n'y a pas du tout de viande dans ce plat.