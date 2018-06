Adresse: 64 rue Souvorov, Rostov-sur-le-Don

Addition moyenne:

Cuisine: Caucasienne/Ouzbèke, Russe/Ukrainienne

Tél.: +7 863 270-70-49

Ouvert: du lundi au dimanche de 11h00 à 23h00

Si vous voulez manger de la cuisine russe traditionnelle, rendez-vous au Rostov-papa. On y sert un vrai bortsch cosaque avec un bouillon corsé, du veau, des légumes cuits, du lard et de l'ail, ainsi que des galettes de brochet, de carpe, de silure et d'autres plats de poisson. Tout le poisson est pêché dans le Don.

Au menu s'ajoute la cuisine européenne: l'un des plats les plus populaires est le cardini au saumon. Avec un peu de cuisine géorgienne — khartcho et lioulia-kebab. Pour le confort des touristes étrangers, le restaurant imprimera des menus en anglais et les serveurs apprendront les phrases les plus courantes en prévision du Mondial.

Rostov-papa se trouve dans un bâtiment à part en plein cœur de la ville, c'est pourquoi il y a beaucoup de place. Vous pourriez facilement vous retrouver dans un grand groupe célébrant un mariage ou un anniversaire. D'ailleurs, cet établissement accepte les bitcoins. Le gérant du restaurant dit que cette option n'est plus très populaire, mais que le paiement en cryptomonnaie a été maintenu en tant que phénomène à la mode.