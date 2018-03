Les premiers bureaux de vote ouvrent leurs portes dans l'Extrême-Orient russe

La présidentielle russe a démarré dans les régions extrême-orientales de la Russie. Plus de 100 millions de Russes sont appelés ce dimanche aux urnes pour élire leur Président pour un mandat de six ans.

Les habitants des régions russes les plus orientales, de Tchoukotka et du Kamtchatka, sont les premiers à exprimer leur choix en ce qui concerne le futur chef d'État de la Fédération de Russie.

Il y a huit candidats dans le bulletin de vote, le nombre maximal de candidats depuis 2000, ou sept personnes étaient en lice. Parmi les candidats de 2018 on trouve: le Président actuel Vladimir Poutine, candidat indépendant, le leader du LDPR Vladimir Jirinovski, le candidat du Parti communiste Pavel Groudinine, le président du Parti de la croissance Boris Titov, la candidate de l'Initiative civile Ksénia Sobtchak, le candidat de l'Union populaire russe Sergueï Babourine, le dirigeant du parti Iabloko Grigori Iavlinski et le candidat des Communistes de Russie Maxime Souraïkine.

La présidentielle aura lieu dans les 85 régions du pays, dans plus de 97.300 bureaux de vote en Russie et dans 401 bureaux de vote à l'étranger. Plus de 100 millions de personnes pourront voter.

Cette année, deux nouvelles régions du pays, la Crimée et Sébastopol, qui avaient été rattachées à la Russie en 2014, participent également à l'élection.

Le 17 mars était un jour de silence électoral en Russie. Conformément à la loi, l'interdiction de la campagne électorale est entrée en vigueur à minuit dans la nuit du 16 à 17 mars. En raison de l'étendue du territoire russe et de ses nombreux fuseaux horaires, toute campagne sur internet a été interdite à partir de 15h00 (heure de Moscou) le 16 mars.

Durant les trois mois qui ont précédé cette journée de silence électoral, les candidats à l'élection présidentielle ont pu bénéficier de plus de 60 heures de temps d'antenne gratuit à la télévision fédérale et de 36 heures à la radio. En plus des médias fédéraux, plus de 600 chaînes régionales de télévision et de radio ont fourni du temps d'antenne gratuit pour faire campagne.