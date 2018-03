Plus de 1,5 million de Russes sont des «électeurs mobiles»

Près de 1,6 million d'électeurs russes ont recouru au service «Électeur mobile» disponible sur le site Services publics, a indiqué dimanche le ministre russe des Télécommunications Nikolaï Nikiforov.

© Sputnik. Mikhail Voskresensky Le grand jour de l’élection présidentielle russe de 2018 EN DIRECT

Il s'agit d'une nouveauté pour la procédure électorale russe. Les électeurs sont libres cette fois-ci de choisir un bureau de vote qui leur est le plus commode à l'aide de ce site.

La Commission électorale centrale a proposé nombre d'innovations censées «rendre la procédure plus transparente», a rappelé le ministre.

Plus de 46.000 caméras de surveillance sont également installées dans les bureaux de vote pour suivre en ligne le déroulement du vote, du décompte des bulletins et du calcul des résultats.

La présidentielle se déroule le 18 mars dans les 85 régions du pays, dans plus de 97.300 bureaux de vote en Russie et dans 401 bureaux de vote à l'étranger. Plus de 100 millions de personnes pourront voter. Cette année, les deux nouvelles régions du pays, la Crimée et Sébastopol, rattachées à la Russie suite à un référendum en 2014, participent également à l'élection.