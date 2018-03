Les Russes votent activement en Chine et en Corée du Nord

Les bureaux de vote russes ont ouvert dans de nombreuses villes d'Asie dont celles de Chine et de Corée du Nord, à savoir à Pékin, Shanghai, Shenyang, Guangzhou, Hong Kong et Pyongyang.

Non seulement les résidents russes de Chine ont la possibilité de voter, mais aussi les Russes qui y sont pour une durée plus courte.

Le jour du vote, des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en œuvre, la protection des ambassades et des consulats a été renforcée, comme c'est de coutume en de pareils cas.

Les Russes votent également en Corée du Sud.

Le vote se déroulera jusqu'à 20h00 heure locale.

La présidentielle russe se tient le 18 mars dans les 85 régions du pays, dans plus de 97.300 bureaux de vote en Russie et dans 401 bureaux de vote à l'étranger. Plus de 100 millions de personnes pourront voter. Cette année, les deux nouvelles régions du pays, la Crimée et Sébastopol, rattachées à la Russie suite à un référendum en 2014, participent également à l'élection.