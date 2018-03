Présidentielle russe: un homme de 122 ans a aussi voté!

L'homme le plus âgé de la république russe d'Ingouchie (Caucase), Appaz Iliev, qui a soufflé ses 122 bougies le 1er mars, a voté ce dimanche.

​L'homme habite dans un village situé dans les montagnes et a voté à son domicile. Selon la commission électorale régionale, 33 habitants d'Ingouchie qui ont plus de cent ans pourront participer au vote. La république compte 6.446 personnes de plus de 80 ans.

La présidentielle russe se tient le 18 mars dans les 85 régions du pays, dans plus de 97.300 bureaux de vote en Russie et dans 401 bureaux de vote à l'étranger. Plus de 100 millions de personnes pourront voter. Cette année, les deux nouvelles régions du pays, la Crimée et Sébastopol, rattachées à la Russie suite à un référendum en 2014, participent également à l'élection.