Un bourrage d'urne dans la région de Moscou, toutes les voix invalidées

Un bourrage d'urne a été enregistré dans le bureau de vote 1480 dans la région de Moscou, à Lioubertsy, a annoncé aux journalistes la présidente de la Commission électorale de la région, Irina Konovalova.

«Grâce aux caméras de surveillance, nous avons détecté un bourrage d'urne», a-t-elle expliqué. «Le bourrage s'est déroulé aux environs de 09h00, l'urne est scellée, les bulletins seront annulés. À l'heure actuelle, une urne supplémentaire a été installée dans le bureau de vote.»

Le président de la Commission électorale du bureau et un membre du comité de vote, qui sont impliqués dans l'incident, ont été suspendus, a ajouté Mme Konovalova.

En présence de la police, des observateurs de la Chambre publique de la région de Moscou et un membre de la Commission électorale de la région sont sur place et entendent faire la lumière sur l'incident.

«La commission travaille légalement, le scrutin se poursuit dans le bureau de vote», a également indiqué Mme Konovalova.

La présidentielle russe se tient le 18 mars dans les 85 régions du pays, dans plus de 97.300 bureaux de vote en Russie et dans 401 bureaux de vote à l'étranger. Plus de 100 millions de personnes pourront voter. Cette année, les deux nouvelles régions du pays, la Crimée et Sébastopol, rattachées à la Russie suite à un référendum en 2014, participent également à l'élection.