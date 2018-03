Quel est l'âge moyen des votants à la présidentielle russe?

L'âge moyen des personnes ayant voté avant 13h00 (11h00 heure de Paris) dans le cadre de la présidentielle qui se tient ce dimanche en Russie se situait entre 45 et 60 ans, a indiqué le centre de situation Smart ExitPoll du Centre russe d'étude de l'opinion publique (VTsIOM).

Retrouvez plus d'articles sur l'élection présidentielle en Russie dans notre dossier spécial.

Selon les données du sondage réalisé auprès de quelque 102.190 Russes, l'âge moyen de la majorité des électeurs (28,1%) est de 60 ans, les personnes de 45 ans arrivant pratiquement ex æquo (26,8%). 21,4% des personnes interrogées ont 35 ans, tandis que les moins de 25 ans représentent 15,6% des personnes qui se sont déplacées aux urnes. Ceux qui ont 18 ans constituent pour l'instant une tranche de 8,1%.

Parmi les personnes ayant voté avant 13h00 (heure locale), 55,1% sont des femmes et 44,9% des hommes.

© Sputnik. Michael Klimentyev Les électeurs à la présidentielle russe ont goûté le petit déjeuner du Président

Mais l'électeur le plus âgé, en tout cas dans la république russe d' Ingouchie (Caucase), est Appaz Iliev qui a soufflé ses 122 bougies le 1er mars. Il a décidé de participer au vote et la commission électorale est venue jusqu'à son domicile. L'âge du droit de vote est fixé en Russie à 18 ans.

La présidentielle se tient dans les 85 régions du pays, dans plus de 97.300 bureaux de vote en Russie et dans 401 bureaux de vote à l'étranger. Plus de 100 millions de personnes sont appelées à voter. Cette année, les deux nouvelles régions du pays, la Crimée et Sébastopol, rattachées à la Russie suite à un référendum en 2014, participent également à l'élection.