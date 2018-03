Aux USA, des provocations lors du scrutin à la présidentielle russe

Retrouvez plus d'articles sur l'élection présidentielle en Russie dans notre dossier spécial

L'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoli Antonov, a constaté des actions provocatrices au cours du scrutin électoral russe sur le sol américain.

«Je ne peux pas vous dire que tout s'est déroulé à 100% comme nous l'avions souhaité, puisque malheureusement des provocations ont été enregistrées. Apparemment, cela ne devrait pas être tu. Il y a eu des gens qui, à mon avis, ne comprenaient pas ce qu'est la présidentielle et l'importance de ne pas empêcher sa tenue et, au contraire, de permettre à chacun d'exprimer sa position», a-t-il déclaré aux journalistes.

À la demande de préciser le type de provocations, l'ambassadeur a expliqué à Sputnik que «des bâtiments où le vote devait avoir lieu avaient été aspergés de déchets».

«De même, des personnes qui avaient donné leur feu vert pour l'utilisation de locaux pour le suffrage ont été menacées», a-t-il signalé. «On leur a créé des problèmes, et elles ont été forcées de renoncer».

«Je crois que c'est très mauvais. Chaque pays a ses principes et libertés démocratiques», a résumé M.Antonov.

La présidentielle russe se tient le 18 mars dans les 85 régions du pays, dans plus de 97.300 bureaux de vote en Russie et dans 401 bureaux de vote à l'étranger. Plus de 100 millions de personnes pourront voter. Cette année, les deux nouvelles régions du pays, la Crimée et Sébastopol, rattachées à la Russie suite à un référendum en 2014, participent également à l'élection.