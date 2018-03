Poutine prend la parole devant la foule en liesse

Durant le concert «Russie. Sébastopol. Crimée» qui se déroule sur la place historique du Manège près du Kremlin, Vladimir Poutine a remercié toutes les personnes pour leur soutien lors de l’élection présidentielle.

«Vous faites partie de notre équipe, je fais partie de votre équipe. Et tous ceux qui ont voté aujourd’hui sont notre grande équipe nationale. J’y vois au moins la reconnaissance de ce qui a été fait ces dernières années dans des conditions difficiles, j’y vois la confiance et l’espoir, l’espoir de notre peuple que nous allons travailler aussi intensément, de manière aussi responsable et plus efficace.»

«La Russie est douée de succès, elle doit se mettre à un travail d’envergure», a-t-il également déclaré.

Selon la Commission électorale centrale, après le dépouillement de 50% des bulletins, le résultat est le suivant: l’actuel chef de l’État russe sort victorieux avec 75,01% des suffrages, Pavel Groudinine arrive deuxième (13,39%). Vladimir Jirinovski est à 6,34%, Ksénia Sobtchak 1,42% et Grigori Iavlinski 0,82%.

Comme l’a déclaré la présidente du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe), Valentina Matvienko, à la chaîne de télévision russe Pierviy Kanal, l'Occident a exercé des pressions sans précédent sur la Russie avant l'élection présidentielle.