50% des voix dépouillées: Vladimir Poutine arrive en tête avec 75% des suffrages

Après que la Commission électorale centrale a dépouillé 50% des bulletins, le résultat est le suivant: l'actuel chef de l'État russe sort victorieux avec 75,01% des suffrages, Pavel Groudinine arrive deuxième (13,39%). Vladimir Jirinovski est à 6,34%, Ksénia Sobtchak 1,42% et Grigori Iavlinski 0,82%. Les candidats Maxime Souraïkine (0,65%) et Sergueï Babourine (0,63%) suivent.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Poutine prend la parole devant la foule en liesse

La présidentielle russe se tient le 18 mars dans les 85 régions du pays, dans plus de 97.300 bureaux de vote en Russie et dans 401 bureaux de vote à l'étranger. Plus de 100 millions de personnes pourront voter. Cette année, les deux nouvelles régions du pays, la Crimée et Sébastopol, rattachées à la Russie suite à un référendum en 2014, participent également à l'élection.

Il y a huit candidats dans le bulletin de vote, le nombre maximal de candidats depuis 2000, ou sept personnes étaient en lice. Parmi les candidats de 2018 on trouve: le Président actuel Vladimir Poutine, candidat indépendant, le leader du LDPR Vladimir Jirinovski, le candidat du Parti communiste Pavel Groudinine, le président du Parti de la croissance Boris Titov, la candidate de l'Initiative civile Ksénia Sobtchak, le candidat de l'Union populaire russe Sergueï Babourine, le dirigeant du parti Iabloko Grigori Iavlinski et le candidat des Communistes de Russie Maxime Souraïkine.