«Une Russie forte est nécessaire non seulement aux Russes»: les vœux du monde à Poutine

Suite à la réélection de Vladimir Poutine au poste de chef d’État, de nombreux dirigeants du monde ont envoyé leurs félicitations chaleureuses, en mettant l’accent sur la confiance des Russes envers ses politiques et l’avancée dans le développement du pays faite lors de son mandat.

«Le peuple russe a fait preuve d'unité et de solidarité»

Le Président chinois Xi Jinping a été parmi les premiers à féliciter Vladimir Poutine. Dans un télégramme, il a souligné le niveau sans précédent des relations russo-chinoises et s'est déclaré prêt à poursuivre leur développement.

Retrouvez plus d'articles sur l'élection présidentielle russe dans notre dossier spécial

Selon lui, les relations entre Moscou et Pékin sont devenues «un exemple de relations internationales d'un nouveau type, fondées sur le respect mutuel, l'égalité et la coopération mutuellement bénéfique.»

Le dirigeant chinois a également exprimé sa certitude que la Russie atteindra de nouveaux succès dans son développement national. «Ces dernières années, le peuple russe a fait preuve d'unité et de solidarité, progresse résolument vers le développement et la renaissance d'un pays fort, des résultats significatifs ont été atteints dans le développement socio-économique du pays.»

Dans le même esprit, le gouvernement japonais a l'intention de continuer à développer ses relations avec la Russie sur fond de la victoire de Vladimir Poutine à l'élection présidentielle en Russie, a commenté le secrétaire général du cabinet japonais Yoshihide Suga.

«La Russie avance avec confiance sur la voie des réformes politiques et économiques»

Le Président kazakh Noursoultan Nazarbaïev, a félicité son homologue russe au téléphone, a rapporté son service de presse.

«Sous votre direction efficace, la Russie avance avec confiance sur la voie des réformes politiques et économiques à grande échelle, de l'amélioration du bien-être social de la population et de la participation active au règlement des problèmes mondiaux et régionaux urgents», a déclaré M.Nazarbaïev.

À son tour, le dirigeant cubain Raul Castro a envoyé à Vladimir Poutine «un message chaleureux», a déclaré l'ambassadeur de Cuba à Moscou. Le leader cubain, selon le diplomate, a qualifié la victoire du Président russe de convaincante.

Le Président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré dans un télégramme: «Cette victoire témoigne de votre haute autorité politique et de votre soutien actif pour assurer la stabilité, l'ordre public dans le pays, mettre en œuvre des réformes de grande envergure, mettre en œuvre des programmes sociaux à long terme qui contribuent au bien-être du peuple.»

«Votre exceptionnel talent de leader»

Les félicitations à M.Poutine ont également été envoyées par le Président serbe Alexander Vucic.

«Je suis convaincu qu'avec votre exceptionnel talent de leader, avec une vision claire et une volonté forte ainsi que la responsabilité et l'engagement de travailler, vous continuerez à atteindre des succès dans le règlement de toutes les questions importantes pour la Russie et dans la mise en œuvre des plans pour son développement global», a déclaré M.Vucic, remerciant M.Poutine pour la contribution au renforcement des liens bilatéraux et pour la protection de l'intégrité territoriale de la Serbie.

Le Président, Nicolas Maduro, s'est déclaré convaincu que la réélection de Vladimir Poutine témoignait d'une «démonstration de patriotisme, de haute conscience politique» des Russes et de leur «profond engagement en faveur de la démocratie.»

Selon M.Maduro, la solidarité des citoyens russes autour de leur chef et de son projet d'indépendance et de développement garantit un équilibre politique mondial fondé sur la justice, la solidarité, le respect du droit international et la multipolarité.

«Une Russie forte est nécessaire non seulement aux Russes»

Le Président moldave Igor Dodon a déclaré: «En tant que président de la République indépendante de Moldavie, je veux dire en pleine responsabilité: une Russie forte est nécessaire non seulement aux Russes. Aujourd'hui, la Russie dirigée par Vladimir Poutine est devenue un symbole d'espoir pour tous les peuples qui veulent la stabilité dans toutes les régions du monde, pour les politiques nationales et étrangères souveraines, pour les valeurs traditionnelles.»

Il a souligné qu'en Moldavie, la majorité écrasante des Russes avaient donné leur voix à Vladimir Poutine.

Le Président abkhaze Raul Khadjimba a déclaré que les résultats des élections indiquaient la confiance des Russes à l'encontre du cap de Vladimir Poutine. «Je vous souhaite, Vladimir Vladimirovitch, du succès dans votre travail pour le bien du peuple russe», a-t-il déclaré.

© Sputnik. Alexei Nikolsky Vladimir Poutine arrive dans son QG de campagne

«Nous saluons la victoire convaincante de notre frère, le Président russe Vladimir Poutine, réélu avec plus de 70% du soutien populaire aux élections. La Russie respecte la dignité du peuple et garantit l'équilibre géopolitique et la paix internationale contre les assauts de l'impérialisme», a écrit le PrésidentEvo Morales.

Le dirigent arménien Serge Sargsian a félicité son homologue russe pour sa victoire convaincante au nom du peuple arménien. «Les résultats du vote montrent le large soutien des citoyens de la Russie au cap cohérent suivi sous votre direction pour le développement global du pays, la modernisation de l'économie et le renforcement de son rôle dans les processus mondiaux», a-t-il souligné.